Зеленский: продолжил говорить с командирами, завтра - ключевые разговоры

Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые разговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

Детали разговоров с командованием

Глава государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.

В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.

"Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами", - подчеркнул президент.

По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.

Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.

"Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине", - подытожил Зеленский.