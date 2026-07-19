ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: продолжил говорить с командирами, завтра - ключевые разговоры

16:50 19.07.2026 Вс
2 мин
Уже сформирован четкий план действий на ближайшее время
aimg Сергей Козачук
Зеленский: продолжил говорить с командирами, завтра - ключевые разговоры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые разговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Детали разговоров с командованием

Глава государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.

В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.

"Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами", - подчеркнул президент.

По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.

Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.

"Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине", - подытожил Зеленский.

Совещания с генералами

В преддверии ключевых переговоров президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с военным руководством страны.

В частности, 18 и 19 июля глава государства заслушал доклады командующих о ситуации на тяжелых направлениях фронта, обеспечении армии оружием и масштабировании эффективных оборонных решений.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский провел совещание с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим ДШУ Олегом Апостолом.

Этот разговор охватил вопросы боевой обстановки, темпов поставок вооружения от партнеров и внутреннего производства беспилотников.

Днем ранее, 18 июля, президент также собрал на совещание украинских генералов, во время которого военное руководство озвучило конкретные шаги по улучшению обороны.

Речь шла о внедрении эффективных решений на уровне корпусов и определении насущных потребностей в оружии для передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто