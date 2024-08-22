Зеленський продовжив на 10 років санкції проти низки колаборантів

Рішення РНБО продовжує ще на 10 років обмеження стосовно проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих з ними компаній та активів.

Зокрема, документом передбачене блокування інтернет-провайдерами ресурсів, що пов'язані з підсанкційними особами - доступу до сайту "Страна.ua" та його субдоменів, сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.