Зеленский продлил на 10 лет санкции против ряда коллаборантов

Решение СНБО продлевает еще на 10 лет ограничения в отношении пророссийских медийных деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария, главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, а также аффилированных с ними компаний и активов.

В частности, документом предусмотрена блокировка интернет-провайдерами ресурсов, связанных с подсанкционными лицами - доступа к сайту "Страна.ua" и его субдоменов, сайтов "Шарий.net", "Политическая партия Шария" и соответствующих страниц в социальных сетях.