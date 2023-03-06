ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 березня 2023 16:17
В Україні хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій Фото: в Україні хочуть заборонити участь у виборах для членів проросійських партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді зареєстрували законопроект, яким пропонується тимчасово заборонити членам проросійських партій брати участь в управлінні державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до документа.

Ініціатори законопроекту хочуть позбавити права бути обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад чи сільськими, селищними та міськими головами учасників заборонених в Україні партій, у тому числі "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія" та "Опозиційний блок".

Таке обмеження для перелічених вище осіб пропонується запровадити на 10 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

"Метою цього закону є забезпечення національної безпеки шляхом тимчасового обмеження участі осіб в управлінні державою через обмеження права бути обраним на строк, який дозволить відбудувати Україну після видворення російських військ за межі України та створити систему протидії інформаційним та іншим загрозам суверенітету та територіальній цілісності України, які можуть реалізувати особи за допомогою участі у політичних партіях", - наголошується у документі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада припинила повноваження нардепів від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення мандатів усіх народних депутатів від ОПЗЖ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опозиційний блок Анатолій Шарій Верховна рада Опозиційна платформа За життя
NEWS
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів