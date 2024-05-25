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Зеленський підписав санкції РНБО щодо низки російських ЗМІ

Україна, Субота 25 травня 2024 15:41
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Зеленський підписав санкції РНБО щодо низки російських ЗМІ Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо санкції проти низки російських медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Йдеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:

  • "НТВ Плюс",
  • "Перший канал. Всесвітня мережа",
  • "Звезда",
  • "ТНТ Телесеть",
  • "Петербург",
  • "Рен ТВ",
  • ТРК "Крим",
  • а також газет "Известия", "Московский комсомолец".

Зауважимо, що 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два - у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три - в окупованому Севастополі.

Місцезнаходженням решти юридичних осіб є Російська Федерація та Китай.

До того ж санкції терміном три роки запроваджені проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Санкції проти РФ

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Київ та партнери застосовують санкції, як метод впливу та обмежень для Кремля.

Зокрема, наприкінці минулого року президент ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти шести громадян РФ, які користуються українськими документами.

Тим часом Європейський союз нещодавно запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії. Ми писали, що Єврокомісія вже навіть направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакета.

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