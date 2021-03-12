Зеленский продлил действие соглашения с Нидерландами по катастрофе MH17

Многонациональная Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17 была создана соглашением от 28 июля 2014 года.

Основной задачей миссии является содействие сбору остатков, проведению расследования, а также осуществление других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе в 2014 году.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малайзийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.