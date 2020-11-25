Суд по делу MH17 решил допросить российских военных

Фото: заседание суда в Гааге (nos.nl)

Окружной суд Гааги решил пригласить на допрос военных 53-й зенитно-ракетной бригады России в статусе свидетелей по делу о крушении рейса MH17. Этим судьи частично удовлетворили ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Об этом стало известно в ходе слушания в среду.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что допрос членов зенитно-ракетной бригады будет целесообразным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Украину.

Также было отмечено, что прежде Россия отказывала в запросах на юридическую помощь, но теперь суд допускает, что ситуация может измениться в случае запроса от обвиняемого или его адвокатов.

Остальные требования защиты Пулатова в виде допроса экспертов и свидетелей, рассматривающих альтернативные версии крушения малазийского Boeing под Первомайском были отклонены. Прокуроры настаивали на отклонении всех ходатайств защиты, кроме допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, который фигурирует как обвиняемый в деле.

Напомним, расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске в Ростовскую область, к границе России и Украины.

Отметим, сегодня Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. Альтернативные версии предлагала сторона защиты.

Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.