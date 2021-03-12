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Зеленський продовжив дію угоди з Нідерландами щодо катастрофи MH17

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський продовжив дію угоди з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17. Угода буде діяти до 1 серпня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Багатонаціональна Міжнародна місія захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17 була створена угодою від 28 липня 2014 року.

Основним завданням місії є сприяння збирання залишків, проведення розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі у 2014 році.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердаму в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна рада схвалила продовження угоди з Нідерландами щодо катастрофи МН17. Законопроект тоді підтримали 324 нардепи.

Крім того, суд у справі MH17 вирішив допитати російських військових з 53-ї зенітно-ракетної бригади в Курську. Слідство хоче встановити їх причетність до транспортування "Бука" на Донбас.

Також суд вже відхилив розгляд альтернативних версій краху рейсу MH17.

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Новини України Володимир ЗеленськийНідерландиМН17
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