ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина продлила соглашение с Нидерландами по катастрофе MH17

Новости » Политика     19.12.2019 - 19:21
Украина продлила соглашение с Нидерландами по катастрофе MH17
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Соглашение с Нидерландами продлили до 1 августа

Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17. Соответствующее решение поддержали 324 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы проголосовали за законопроект, который позволит ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) по катастрофе MH17 между Украиной и Нидерландами. Таким образом, стороны продлят действие Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2020 года.

Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17. В частности, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что в телесюжете была ложная информация.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малазийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Рада планирует ввести новые воинские звания Рада одобрила введение реестра педофилов
Новости Украины НидерландыMH17Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь