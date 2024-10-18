Зеленський про мирні пропозиції інших країн: якщо це об'єднає світ навколо одного плану - я за

Український президент зауважив, що він зовсім не проти того, щоб обговорити мирні пропозиції інших країн.

"Непогана можливість в листопаді є - засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що наступного місяця зустріч G20 пройде в Бразилії, в якої також є мирна ініціатива щодо завершення війни в Україні.

" У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану - я за", - підкреслив Зеленський.