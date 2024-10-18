Зеленский о мирных предложениях других стран: если это объединит мир вокруг одного плана - я за

Украинский президент заметил, что он совсем не против того, чтобы обсудить мирные предложения других стран.

"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы когда-то предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в следующем месяце встреча G20 пройдет в Бразилии, у которой также есть мирная инициатива по завершению войны в Украине.

"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул Зеленский.