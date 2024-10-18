Зеленский о мирных предложениях других стран: если это объединит мир вокруг одного плана - я за

Украинский план победы не единственная стратегия, созданная для завершения войны в Украине. Некоторые страны также представили свои планы для завершения российской агрессии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.
Украинский президент заметил, что он совсем не против того, чтобы обсудить мирные предложения других стран.
"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы когда-то предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что в следующем месяце встреча G20 пройдет в Бразилии, у которой также есть мирная инициатива по завершению войны в Украине.
"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что Украина положила начало собственным мирным инициативам для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации, а приоритет перешел к плану победы.
Отметим, что в июне в Швейцарии прошел первый мирный саммит Украины, второй может пройти уже до конца текущего года. Кроме того, до сих пор ведутся дискуссии о присутствии России на этом саммите.
При этом ряд стран предложили собственные "мирные планы" по войне в Украине, в частности, Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.
Президент Владимир Зеленский отверг альтернативные "мирные планы" и назвал их "деструктивными".
Однако даже после этого Китай и ряд стран Глобального Юга заявили о планах создать платформу "Друзья мира". Она будет якобы направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.
Уже известно, что к инициативе присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.