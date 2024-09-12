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"Деструктивний". Зеленський розкритикував мирний план Китаю та Бразилії після завершення війни

Четвер 12 вересня 2024 13:17
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"Деструктивний". Зеленський розкритикував мирний план Китаю та Бразилії після завершення війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський розкритикував мирний план Китаю та Бразилії щодо завершення війни, назвавши його "деструктивним" і заздалегідь узгодженим із Кремлем. Він заявив, що цей план є лише "політичною заявою" і не враховує реальної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Metropoles.

Зеленський наголосив, що пропонував президенту Бразилії Луїсу Інасіу Луле да Сілві обговорити це питання разом, але висловив здивування, чому Бразилія вирішила зайняти позицію "посередині" і підтримувати Росію.

"Їхня пропозиція - це теж деструктивно, це просто політична заява. Я говорив президенту Бразилії: "Давайте разом сідати і розмовляти". Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви маєте ставати на бік Росії і бути десь посередині. Ми ж не дурні", - заявив він.

Зеленський також розкритикував позицію уряду Бразилії, заявивши, що Бразиліа займає "проросійську" позицію в контексті війни у Східній Європі.

Зокрема, Зеленський висловив розчарування тим, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прагне "політичного умиротворення", а не займає більш енергійну позицію щодо конфлікту.

"У мене була гарна розмова з президентом Лулою, і мені здалося, що він мене зрозумів. Я був вдячний за зустріч із ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я думав, що побачу в його досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне умиротворення", - заявив він.

Зеленський зазначив, що очікував більшого розуміння з боку Лули після їхньої зустрічі, однак наголосив, що зусилля Бразилії з пошуку мирного рішення залишаються безуспішними, оскільки російський диктатор Володимир Путін, якого український лідер назвав "убивцею", не виявляє наміру припинити війну.

Мирні плани для України

Україна запропонувала власний дипломатичний шлях до досягнення миру, який ґрунтується на нормах міжнародного права та принципах Статуту ООН. Цей план відомий як "формула миру".

Перший мирний саміт Україна організувала у червні 2024 року у Швейцарії, і зараз готується до проведення другого.

Попри те, що такі країни, як Китай та Бразилія, запропонували свої мирні плани, Україна відкинула їх, вважаючи такими, що не відповідають її підходу.

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