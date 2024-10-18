Зеленський про мирні пропозиції інших країн: якщо це об'єднає світ навколо одного плану - я за
Український план перемоги не єдина стратегія створена для завершення війни в Україні. Деякі країни також презентували свої плани для завершення російської агресії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.
Український президент зауважив, що він зовсім не проти того, щоб обговорити мирні пропозиції інших країн.
"Непогана можливість в листопаді є - засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні "Двадцятки", - підкреслив Зеленський.
Він нагадав, що наступного місяця зустріч G20 пройде в Бразилії, в якої також є мирна ініціатива щодо завершення війни в Україні.
" У листопаді буде "Двадцятка" в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану - я за", - підкреслив Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, що Україна започаткувала власні мирні ініціативи для дипломатичного врегулювання війни. Йдеться про формулу миру та саміт миру для її реалізації, а наразі пріоритет перейшов до плану перемоги.
Зауважимо, що у червні у Швейцарії пройшов перший мирний саміт України, другий може відбутися вже до кінця поточного року. Крім того, досі точаться дискусії щодо присутності Росії на цьому саміті.
При цьому низка країн запропонували власні "мирні плани" щодо війни в України, зокрема Китай та Бразилія. Їх пропозиція полягає у заклику до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу, не вимагаючи від Росії відступу.
Президент Володимир Зеленський відкинув альтернативні "мирні плани" та назвав їх "деструктивними".
Однак навіть після цього Китай та низка країн Глобального Півдня заявили про плани створити платформу "Друзі миру". Вона нібито буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.
Вже відомо, що до ініціативи долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.
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