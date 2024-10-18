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Зеленский о мирных предложениях других стран: если это объединит мир вокруг одного плана - я за

Украина, Пятница 18 октября 2024 18:28
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Зеленский о мирных предложениях других стран: если это объединит мир вокруг одного плана - я за Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский план победы не единственная стратегия, созданная для завершения войны в Украине. Некоторые страны также представили свои планы для завершения российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

Украинский президент заметил, что он совсем не против того, чтобы обсудить мирные предложения других стран.

"Неплохая возможность в ноябре есть - заседание G20. Там есть все эти страны. Мы когда-то предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в следующем месяце встреча G20 пройдет в Бразилии, у которой также есть мирная инициатива по завершению войны в Украине.

"В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения. Если это объединит мир вокруг одного плана - я за", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что Украина положила начало собственным мирным инициативам для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации, а приоритет перешел к плану победы.

Отметим, что в июне в Швейцарии прошел первый мирный саммит Украины, второй может пройти уже до конца текущего года. Кроме того, до сих пор ведутся дискуссии о присутствии России на этом саммите.

При этом ряд стран предложили собственные "мирные планы" по войне в Украине, в частности, Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.

Президент Владимир Зеленский отверг альтернативные "мирные планы" и назвал их "деструктивными".

Однако даже после этого Китай и ряд стран Глобального Юга заявили о планах создать платформу "Друзья мира". Она будет якобы направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

Уже известно, что к инициативе присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

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