Зеленский призвал создать спецтрибунал по преступлениям России в Украине

Он отметил, украинское правосудие сделает ту часть работу, которую позволяет национальная юрисдикция. Также президент верит, что международный уголовный суд также обеспечит ответственность виновных в преступлениях, относящихся к его подсудности, - военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде. Однако, по словам Зеленского, имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных в первичном преступлении агрессии России - еще в 2014 году.

"Поэтому и нужен специальный трибунал по этому преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала самой большой войной в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.

Президент верит, что усилия Украины и международного общества хватит, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов, собрать все доказательства, и сделать так, чтобы они были допустимы в судах, дабы установить каждого из виновных.

"Однако те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений, не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неотвратимости наказания должен действовать и для этих людей, и это может обеспечить только специальный трубулан по агрессии против Украины", - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что кроме трибунала нужен и механизм компенсации убытков, заданных агрессией. Именно поэтому Украина выступила с предложением создать специальный компенсационный механизм.

"Мы считаем, что компенсация ущерба, нанесенного российской агрессией может происходить за счет российских активов и средств, которые находятся вне России", - сказал он.