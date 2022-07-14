Зеленський закликав створити спецтрибунал щодо злочинів Росії в Україні

Він зазначив, українське правосуддя зробить ту частину роботу, яку дозволяє національна юрисдикція. Також президент вірить, що міжнародний кримінальний суд також забезпечить відповідальність винних у злочинах, що належать до його підсудності, - воєнних злочинах, злочинах проти людяності, геноциды. Проте, за словами Зеленського, наявні судові установи з юрисдикційних причин не можуть притягнути до відповідальності усіх винних у первинному злочині агресії Росії - ще у 2014 році.

"Тому і потрібен спеціальний трибунал щодо цього злочину російської агресії проти України. Трибунал, який забезпечить справедливе і законне покарання тих, хто почав цю історію катастроф і трагедій, яка стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової війни", - сказав він.

Президент вірить, що зусиль України і міжнародної спільноти вистачить, аби зафіксувати злочини російських окупантів, зібрати всі докази, і зробити так, щоб вони були допустимі в судах, аби встановити кожного з винних.

"Однак ті люди, чиї рішення призвели до цього масиву злочинів, не повинні ховатися за так званим імунітетом посадових осіб. Принцип неминучості покарання має діяти і для цих людей, і це може забезпечити тільки спеціальний трубулан щодо агресії проти України", - додав Зеленський.

Президент також наголосив, що, окрім трибуналу потрібен і механізм компенсації збитків, заданих агресією. Саме тому Україна виступила з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм.

"Ми вважаємо, що компенсація шкоди, завданої російською агресією може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які знаходяться за кордоном Росіїї", - сказав він.