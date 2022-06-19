ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минюсте предлагают создать механизм для взыскания компенсаций с РФ: о чем речь

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 19:22
В Минюсте предлагают создать механизм для взыскания компенсаций с РФ: о чем речь Фото: в Минюсте предлагают создать механизм для взыскания репараций с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предлагает создать уникальный международный механизм для взыскания компенсаций с России. Он поможет получить репарации, даже если РФ откажется платить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Ирину Мудрую в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, для взыскания компенсации с агрессора стоит заключить международный договор о создании механизма. Таким образом будет образована специальная Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации убытков.

Государства-участники создают Фонд, куда будут передавать средства и активы России.

"Средства в Фонд могут поступать из разных источников: главное - государства-участники Договора обязуются наполнить Фонд заблокированными российскими активами, которые в дальнейшем должны быть конфискованы или национализированы и переданы в Фонд", - сказала Мудрая.

Она добавила, что Фонд также может пополняться специальными налогами, которые могут быть наложены на Россию или транзакции с РФ, то есть от продажи нефти, газа и т.п.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. Вырученные деньги пойдут на компенсацию пострадавшим от российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона