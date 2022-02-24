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Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны в Украине

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

"Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.

Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину