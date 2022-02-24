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Зеленський закликав росіян вийти на протести проти війни в Україні

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

"Всім у Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив глава держави.

Нагадавши, Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України