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Зеленский призвал Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 19:10
Зеленский призвал Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию
Фото: заседание совета по вопросам антикоррупционной политики (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду ускорить процесс рассмотрения и принятия антикоррупционной стратегии. Законопроект уже внесен Кабинетом министров в Раду.

Об этом сообщает Офис президента.

Сегодня состялось заседание совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждали проект закона "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 года".

В ходе него глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков отметил, что народные депутаты должны утвердить стратегию к началу октября. После этого НАПК вместе с Кабмином разработает план действий по ее исполнению.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что предлагается в проекте антикоррупционной стратегии Кабинета министров.

Сегодня стало известно, что Зеленский изменил состав совета по вопросам антикоррупционной политики. В него введены первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласованию) Максим Грищук и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

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