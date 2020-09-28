Зеленский призвал Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию

Фото: заседание совета по вопросам антикоррупционной политики (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду ускорить процесс рассмотрения и принятия антикоррупционной стратегии. Законопроект уже внесен Кабинетом министров в Раду.

Об этом сообщает Офис президента.

Сегодня состялось заседание совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждали проект закона "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 года".

В ходе него глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков отметил, что народные депутаты должны утвердить стратегию к началу октября. После этого НАПК вместе с Кабмином разработает план действий по ее исполнению.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что предлагается в проекте антикоррупционной стратегии Кабинета министров.

Сегодня стало известно, что Зеленский изменил состав совета по вопросам антикоррупционной политики. В него введены первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласованию) Максим Грищук и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.