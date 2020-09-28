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Зеленський закликав Раду швидше затвердити антикорупційну стратегію

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 19:10
Зеленський закликав Раду швидше затвердити антикорупційну стратегію
Фото: засідання ради з питань антикорупційної політики (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну раду прискорити процес розгляду та прийняття антикорупційної стратегії. Законопроект вже внесений Кабінетом міністрів у Раду.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сьогодні відбулося засідання ради з питань антикорупційної політики, на якому обговорювали проект закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки".

Під час нього голова Національного агентства з протидії корупції Олександр Новіков зазначив, що народні депутати повинні затвердити стратегію до початку жовтня. Після цього НАПК разом з Кабміном розробить план дій щодо її виконання.

Раніше РБК-Україна розповідало, що пропонується в проекті антикорупційної стратегії Кабінету міністрів.

Сьогодні стало відомо, що Зеленський змінив склад ради з питань антикорупційної політики. В неї введені перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за погодженням) Максим Грищук та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

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