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Зеленский призвал Японию объединить Азию и заставить Россию остановить вторжение

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Киев, Среда 23 марта 2022 11:26
Зеленский призвал Японию объединить Азию и заставить Россию остановить вторжение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к японскому парламенту призвал Токио взять лидерскую роль в объединении Азии, чтобы заставить Россию остановить вторжение. Он также попросил усилить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Я благодарен вашей стране за принципиальную позицию в такой исторический момент, реальную помощь Украине. Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для восстановления мира, кто поддержал санкции против России. Я призываю продолжить это делать, призываю объединять усилия стран Азии, ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы Россия искала мира и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину", - отметил Зеленский.

Он также призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией и прекратить работу японских компаний на российском рынке.

Напомним, ранее Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера и присоединилась к антироссийским санкциям.

В ответ Москва вышла из мирных переговоров с Токио и отменила безвизовый режим для японцев на Курильских островах.

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