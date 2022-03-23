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Зеленський закликав Японію об'єднати Азію та змусити Росію зупинити вторгнення

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Київ, Середа 23 березня 2022 11:26
Зеленський закликав Японію об'єднати Азію та змусити Росію зупинити вторгнення Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до японського парламенту закликав Токіо взяти лідерську роль в об'єднанні Азії, щоб змусити Росію зупинити вторгнення. Він також попросив посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Я вдячний вашій країні за принципову позицію в такий історичний момент, реальну допомогу Україні. Ви стали першими в Азії, хто почав дійсно сильно тиснути на Росію для відновлення миру, хто підтримав санкції проти Росії. Я закликаю продовжити це робити, закликаю об'єднувати зусилля країн Азії, ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію, щоб Росія шукала миру і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну", - зазначив Зеленський.

Він також закликав Японію ввести ембарго на торгівлю з Росією і припинити роботу японських компаній на російському ринку.

Нагадаємо, раніше Японія позбавила Росію статусу нормального торгового партнера і приєдналася до антиросійських санкцій.

У відповідь Москва вийшла з мирних переговорів з Токіо і скасувала безвізовий режим для японців на Курильських островах.

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