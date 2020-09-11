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Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с лидером Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти. Зеленский призвал польскую сторону восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также, глава украинского государства затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Со своей стороны Дуда выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до следующей встрече президентов Украины и Польши.

Фото: разрушенная могила воинов УПА (ipress.ua)

Отметим, на горе Монастырь возле села Верхраты находится могила воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Напомним, в январе 2020 года в Польше неизвестные уничтожили табличку с могилы воинов УПА на горе Монастырь. Она уже была разбита в 2015 году, но ее восстановили.

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на акт вандализма на могиле воинов УПА возле села Верхраты, назвав его провокацией для подрыва добрососедских отношений.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПольшаУПААнджей Дуда