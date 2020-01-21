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МИД Польши отреагировало на уничтожение мемориальной доски с могилы воинов УПА

Новости » Политика     21.01.2020 - 20:56
МИД Польши отреагировало на уничтожение мемориальной доски с могилы воинов УПА
Фото с места инцидента (nasze-slowo.pl)

В Министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев возле Верхрата

Министерство иностранных дел Польши считает провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА на горе Монастырь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение дипломатического ведомства в Twitter.

Как сообщается, в ведомстве считают, что такой акт вандализма является попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие усилия по подрыву добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев возле Верхрата на Подкарпатье.

Напомним, 20 января на горе Монастырь возле деревни Верхраты уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Отмечается, что таблица уже была разбита в 2015 году. Теперь неизвестные сняли ее и бросили в яму.

Ранее власти Польши заявили, что восстановление могил бойцов УПА в Польше возможно после принятия ряда политических решений и внесения изменений в нормативные документы о военных захоронениях.

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