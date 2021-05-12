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Зеленский призвал немедленно остановить военный конфликт в Израиле

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть", - написал украинский президент.

Зеленский призвал "немедленно остановить эскалацию" конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, сделать это нужно "ради жизни людей".

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Вчера под ракетный обстрел попал Тель-Авив, а также центральные и южные населенные пункты Израиля. В ответ израильские военные осуществляли воздушные удары по Сектору Газа.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийконфликтИзраильПалестина