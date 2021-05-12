Зеленський закликав негайно зупинити військовий конфлікт в Ізраїлі
Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Глава держави закликав сторони негайно зупинити ескалацію заради життя людей.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму Twitter.
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Деякі міста горять. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку і жалю неможливо на все це дивитися", - написав український президент.
Зеленський закликав "негайно зупинити ескалацію" конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. За його словами, зробити це потрібно "заради життя людей".
Нагадаємо, в останні дні відбулося загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Вчора під ракетний обстріл потрапив Тель-Авів, а також центральні та Південні населені пункти Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військові здійснювали повітряні удари по Сектору Газа.
Крім обстрілів, вчора Ізраїль зіткнувся з масовими заворушеннями у кількох містах, зокрема в передмісті Тель-Авіва. У Лоді через заворушення було оголошено надзвичайний стан.