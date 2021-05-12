ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський закликав негайно зупинити військовий конфлікт в Ізраїлі

Новость на русском →
Київ, Середа 12 травня 2021 17:26
Зеленський закликав негайно зупинити військовий конфлікт в Ізраїлі Фото: президент України Володимир Зеленський(Sean Gallup / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Глава держави закликав сторони негайно зупинити ескалацію заради життя людей.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Twitter.

"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Деякі міста горять. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку і жалю неможливо на все це дивитися", - написав український президент.

Зеленський закликав "негайно зупинити ескалацію" конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. За його словами, зробити це потрібно "заради життя людей".

Нагадаємо, в останні дні відбулося загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Вчора під ракетний обстріл потрапив Тель-Авів, а також центральні та Південні населені пункти Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військові здійснювали повітряні удари по Сектору Газа.

Крім обстрілів, вчора Ізраїль зіткнувся з масовими заворушеннями у кількох містах, зокрема в передмісті Тель-Авіва. У Лоді через заворушення було оголошено надзвичайний стан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Володимир Зеленський конфликт Ізраїль Палестина
NEWS
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає