Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины - конкурс, который состоялся, должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", - отметил он.

По его словам, победитель конкурса уже избран, от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.