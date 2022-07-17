Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП

Победитель конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко должен быть назначен на эту должность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины - конкурс, который состоялся, должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", - отметил он.
По его словам, победитель конкурса уже избран, от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.
Напомним, заседание комиссии по избранию нового руководителя САП должно состояться 19 июля. Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.
Отметим, назначение руководства антикоррупционных органов является одним из условий Евросоюза после того, как Украина получила статус кандидата.
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