Назначение главы САП: в Офисе генпрокурора анонсировали заседание

Заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

В ОГП отмечают, что заседание комиссии состоится во вторник, 19 июля, в 10 утра. При этом информация о месте проведения заседания будет сообщена членам комиссии позже.

Стоит заметить, что еще в декабре прошлого года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП, объявила результаты, но не утвердила победителя. Главой антикоррупционного органа должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.