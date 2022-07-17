Зеленський закликав призначити переможця конкурсу головою САП

"Хочу, щоб мене сьогодні почули і всі, від кого залежить дуже чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України - конкурс, який відбувся, повинен привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника", - зазначив він.

За його словами, переможець конкурсу вже обраний, від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.