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Зеленський закликав призначити переможця конкурсу головою САП

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Переможець конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко має бути призначений на цю посаду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули і всі, від кого залежить дуже чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України - конкурс, який відбувся, повинен привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника", - зазначив він.

За його словами, переможець конкурсу вже обраний, від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

Нагадаємо, засідання комісії з обрання нового керівника САП має відбутися 19 липня. Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не були затверджені.

Зазначимо, призначення керівництва антикорупційних органів є однією з умов Євросоюзу після того, як Україна отримала статус кандидата.

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Володимир ЗеленськийСАП