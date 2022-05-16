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Зеленский призвал МВФ ускорить предоставление финансовой помощи Украине

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 19:38
Зеленский призвал МВФ ускорить предоставление финансовой помощи Украине Фото: разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором МВФ (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

МВФ необходимо ускорить финансовую помощь, которую фонд предоставляет Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает РБК-Украина.

"Ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов США. МВФ необходимо ускорить оказание поддержки нашему государству", - заявил Зеленский.

При этом он также отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского союза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стала поддержка экономики страны.

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