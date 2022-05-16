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Зеленський закликав МВФ прискорити надання фінансової допомоги Україні

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 19:38
Зеленський закликав МВФ прискорити надання фінансової допомоги Україні Фото: розмова президента України Володимира Зеленського з директором МВФ (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

МВФ необхідно прискорити фінансову допомогу, яку фонд надає Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, передає РБК-Україна.

"Щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд доларів США. МВФ необхідно прискорити надання підтримки нашій державі", - заявив Зеленський.

При цьому він також наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн Європейського союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 травня провів телефонні переговори із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стала підтримка економіки нашої країни.

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