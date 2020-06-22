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Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7

Новости » Политика     22.06.2020 - 03:40
Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Трамп заявил, что намерен провести саммит "Большой семерки" и пригласить на него Россию

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Поддержку Киеву в этом вопросе пообещала Канада.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью'ю канадскому изданию The Globe and Mail.

"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады, - ред.) заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине во время поиска мира с Россией нужны ее международные союзники, которые должны твердо держаться во время переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен провести саммит "Большой семерки" в сентябре и пригласить на него Россию.

Против возвращения России в "Большую семерку" сразу же выступили в правительстве Британии, заявив, что всячески будут блокировать этот процесс.

Премьер Канады Джастин Трюдо также заявил о невозможности возвращения России в G7 из-за нарушения международных норм и правил.

Не видит оснований для возвращения России в G7 и Германия.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийсаммит G7Дональд Трамп
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