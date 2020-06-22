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Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7

Новини » Політика     22.06.2020 - 03:40
Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії до G7
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

рамп заявив, що має намір провести саміт  "Великої сімки" та запросити на нього Росію

Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Підтримку Києву у цьому питанні пообіцяла Канада.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Джастін Трюдо (прем'єр-міністр Канади, - ред.) заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні", - сказав він.

За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що має намір провести саміт "Великої сімки" у вересні та запросити на нього Росію.

Проти повернення Росії до "Великої сімки" відразу ж виступили в уряді Британії, заявивши, що всіляко блокуватимуть цей процес.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо також завив про неможливість повернення Росії до G7 через порушення міжнародних норм та правил.

Не бачить підстав для повернення Росії в G7 і Німеччина.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Володимир Зеленськийсаммит G7Дональд Трамп
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