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Зеленский призвал лидеров Запада к смелости закрыть небо Украины: "пауза стала убийственной"

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 00:20
Зеленский призвал лидеров Запада к смелости закрыть небо Украины: "пауза стала убийственной" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president gov ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность гражданам страны за требования закрыть небо, и призвал лидеров государств Запада содействовать защите украинцев от авианалетов и бомбардировок российских оккупантов без промедлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию, собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги. Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения", - отметил президент.

Зеленский добавил, что лидеры государств должны либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо предоставить нашей стране боевые самолеты - "чтобы мы все сделали сами".

"Ведь пауза без решения уже стала просто убийственной", - подчеркивает президент в обращении.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением

Ранее президент Владимир Зеленский высказался о ситуации в отношении стран, которые не поддерживают вступления Украины в ЕС.

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