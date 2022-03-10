Зеленский призвал лидеров Запада к смелости закрыть небо Украины: "пауза стала убийственной"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность гражданам страны за требования закрыть небо, и призвал лидеров государств Запада содействовать защите украинцев от авианалетов и бомбардировок российских оккупантов без промедлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию, собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги. Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения", - отметил президент.

Зеленский добавил, что лидеры государств должны либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо предоставить нашей стране боевые самолеты - "чтобы мы все сделали сами".

"Ведь пауза без решения уже стала просто убийственной", - подчеркивает президент в обращении.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением