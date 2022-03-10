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Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості закрити небо України: "пауза стала вбивчою"

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Четвер 10 березня 2022 00:20
Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості закрити небо України: "пауза стала вбивчою" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку громадянам країни за вимоги закрити небо, і закликав лідерів держав Заходу сприяти захисту українців від авіанальотів і бомбардувань російських окупантів без зволікань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми повинні разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони, нарешті, зробили те, що повинні були зробити ще в перший день вторгнення", - зазначив президент.

Зеленський додав, що лідери держав повинні або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або надати нашій країні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".

"Адже пауза без рішення вже стала просто вбивчою", - наголошує президент у зверненні.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням

Раніше президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію щодо країн, які не підтримують вступ України до ЄС.

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