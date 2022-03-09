"Они не видят в нас равных": Зеленский о странах, которые не поддерживают членство Украины в ЕС
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в отношении стран, которые не поддерживают вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для немецкого издания Bild.
"Правительства, которые не поддерживают наше членство в ЕС, указывают на реформы, которые еще должны состояться. Они не видят в нас равных. У меня еще много вопросов без ответов", - сказал Зеленский.
Какие страны не поддерживают членство Украины в ЕС
Недавно несколько стран Европейского Союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды.
Тем не менее, 7 марта было принято решение начать процедуру рассмотрения заявок относительно членства Украины в ЕС.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США.
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