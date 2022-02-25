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Зеленский призвал европейцев приехать в Украину и сражаться против агрессора

Новина українською →
Украина, Пятница 25 февраля 2022 13:39
Зеленский призвал европейцев приехать в Украину и сражаться против агрессора Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отразить российскую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

"Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", - заявил президент.

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

В то же время Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

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