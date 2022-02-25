Зеленський закликав європейців приїхати в Україну і битися проти агресора

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян європейських країн. Він закликав їх приїжджати в Україну, щоб допомогти відбити російську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг президент.

"Якщо у вас в Європі є бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути в нашу державу і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Вас вже шантажували газом. Вас вже принижували. Вас вже хочуть розколоти і поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе", - заявив президент.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

У той же час Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів.