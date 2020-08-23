Зеленский призвал Эрдогана отменить дополнительные пошлины на 1400 украинских товаров

Украина хочет паритетных условий двусторонней торговли

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок. Он призвал исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины, и придерживаться паритетных условий двусторонней торговли.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более чем 1400 товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - сказал президент Украины.

В ответ Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики, отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и обсудил ряд важных вопросов, а также двустороннее сотрудничество.