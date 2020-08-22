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Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Киев, Суббота 22 августа 2020 21:07
Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидеры стран подняли тему освобождения крымских татар, удерживаемых Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Президенты стран обсудили ряд важных вопросов, а также двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В начале разговора Эрдоган поздравил Зеленского с установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Украинский президент, со своей стороны, заявил об отсутствии боевых потерь в течение 27 дней.

Зеленский также поднял вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц, в том числе крымских татар.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сообщил он.

Кроме того, лидеры государств обсудили ход выполнения договоренностей по строительству автомобильных дорог, а также жилья для 500 семей переселенцев из Крыма.

Зеленский и Эрдоган также говорили об открытии залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, ситуации с распространением коронавируса и развитии торгово-экономического сотрудничества.

Также президенты поднимали вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в том числе участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", которые состоятся в Украине в конце сентября.

В конце разговора Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию.

Напомним, телефонный разговор Зеленского и Эрдогана в последний раз проходил 24 июня, тогда лидеры стран обсуждали возобновление авиасообщения.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдогантелефонный разговор
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