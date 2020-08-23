Зеленський закликав Ердогана скасувати додаткові мита на 1400 українських товарів

Україна хоче паритетних умов двосторонньої торгівлі

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок. Він закликав виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"Лише у квітні-червні цього року додаткові митні ставки були застосовані до понад 1400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості", - сказав президент України.

У відповідь Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Турецької Республіки, зазначається в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом та обговорив ряд важливих питань, а також двосторонню співпрацю.