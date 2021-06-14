UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский призвал должным образом оценить вклад Украины в глобальную безопасность

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств НАТО за то, что они на саммите в Брюсселе оценили весомый вклад Украины в операции Альянса. Однако, глава государства призвал должным образом оценить роль Украины в обеспечении глобальной безопасности.

Об этом сообщил Офис президента.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в своих дальнейших переговорах с лидерами государств НАТО будет обсуждать евроатлантические стремления Украины.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть должным образом оценена", - подчеркнул он.

Напомним, лидеры государств НАТО заявили, что подтверждают обещание принять Украину в Альянс через выполнение ПДЧ, но настаивают на реформах.

В то же время генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от позиции Москвы. По его словам, в этом вопросе Россия не имеет права голоса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаНАТО