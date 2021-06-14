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Зеленський закликав належним чином оцінити внесок України в глобальну безпеку

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам держав НАТО за те, що вони на саміті у Брюсселі оцінили вагомий внесок України в операції Альянсу. Однак, глава держави закликав належним чином оцінити роль України у забезпеченні глобальної безпеки.

Про це повідомив Офіс президента.

"Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у своїх подальших переговорах з лідерами держав НАТО буде обговорювати євроатлантичні прагнення України.

"Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена", - наголосив він.

Нагадаємо, лідери держав НАТО заявили, що підтверджують обіцянку прийняти Україну в Альянс через виконання ПДЧ, але наполягають на реформах.

Водночас генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ України в НАТО не залежить від позиції Москви. За його словами, у цьому питанні Росія не має права голосу.

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