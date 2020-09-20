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Зеленский призвал членов своей команды перестать "отказываться от ответственности"

Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов своей команды перестать "отказываться от ответственности". По его словам, у них достаточно времени, чтобы "доказать свою эффективность".

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность", - заявил он.

Отметим, 25 октября в Украине должны состояться местные выборы. Накануне во фракции "Слуга народа" произошло два скандала с исключением народных депутатов Гео Лероса и Александра Юрченко из состава фракции.

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Гео Лероса исключили из "Слуги народа" 1 сентября из-за скандала с публикацией так называемых "пленок Ермака" и последующего выступления с трибуны парламента, где он в нелестной форме высказался о президенте.

Александр Юрченко попал в коррупционный скандал. Он намекал на взятку за внесение правок в законопроект. В итоге ему вручили подозрение и исключили из фракции "СН". Зеленский заявил, что Юрченко "должен сесть в тюрьму".

Социологи констатируют падение рейтинга "Слуги народа" перед выборами, но в то же время она остается на первом месте в списке партий, которые украинцы готовы поддержать.

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