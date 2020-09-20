Президент України Володимир Зеленський закликав членів своєї команди перестати "відмовлятися від відповідальності". За його словами, у них достатньо часу, щоб "довести свою ефективність".

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

"Тому прямо і жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність", - заявив він.

Відзначимо, 25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори. Напередодні у фракції "Слуга народу" сталися два скандали з виключенням народних депутатів Гео Лерос і Олександра Юрченка зі складу фракції.

Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" 1 вересня через скандал з публікацією так званих "плівок Єрмака" і подальшого виступу з трибуни парламенту, де він невтішною формою висловився про президента.

Олександр Юрченко потрапив у корупційний скандал. Він натякав на хабар за внесення поправок у законопроект. У підсумку йому вручили підозру і виключили з фракції "СН". Зеленський заявив, що Юрченко "має сісти в тюрму".

Соціологи констатують падіння рейтингу "Слуги народу" перед виборами, але водночас вона залишається на першому місці у списку партій, які українці готові підтримати.