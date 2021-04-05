Зеленский призвал Британию усилить санкции против Россию из-за провокаций на границе
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против Российской Федерации из-за наращивания военного контингента у российско-украинской границы. Он также просил Британию вместе со странами НАТО увеличить свое присутствие в регионе.
Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Офиса президента.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - заявил он.
Президент сообщил Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у украинской границы и попытки России сорвать реализацию минских договоренностей.
Стороны также обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон осенью прошлого года. В частности, они обсудили развитие Военно-морского флота Украины.
В ходе разговора лидеры стран скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первоочередным приоритетом правительства.
"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе этого года.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.
В свою очередь в России заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя действия России, заявил, что украинская армия всегда готова дать отпор.
Кроме того, Соединенные Штаты потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.