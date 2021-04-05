ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский призвал Британию усилить санкции против Россию из-за провокаций на границе

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 21:59
Зеленский призвал Британию усилить санкции против Россию из-за провокаций на границе Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против Российской Федерации из-за наращивания военного контингента у российско-украинской границы. Он также просил Британию вместе со странами НАТО увеличить свое присутствие в регионе.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Офиса президента.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - заявил он.

Президент сообщил Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у украинской границы и попытки России сорвать реализацию минских договоренностей.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон осенью прошлого года. В частности, они обсудили развитие Военно-морского флота Украины.

В ходе разговора лидеры стран скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первоочередным приоритетом правительства.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе этого года.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.

В свою очередь в России заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя действия России, заявил, что украинская армия всегда готова дать отпор.

Кроме того, Соединенные Штаты потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Российская Федерация Великобритания Борис Джонсон
NEWS
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть