Зеленский призвал Британию усилить санкции против Россию из-за провокаций на границе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкции против Российской Федерации из-за наращивания военного контингента у российско-украинской границы. Он также просил Британию вместе со странами НАТО увеличить свое присутствие в регионе.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном , передает пресс-служба Офиса президента.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - заявил он.

Президент сообщил Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у украинской границы и попытки России сорвать реализацию минских договоренностей.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон осенью прошлого года. В частности, они обсудили развитие Военно-морского флота Украины.

В ходе разговора лидеры стран скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первоочередным приоритетом правительства.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве в августе этого года.