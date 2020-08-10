Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, которое вспыхнуло в результате протестов. Он считает, что лишь диалог позволит обеспечить гражданам Беларуси выход из кризисной ситуации.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Президент отметил, что насилие, которое сейчас наблюдается в Беларуси - это следствие сомнений легитимности власти.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия", - сообщил Зеленский.

Президент Украины заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", - написал Зеленский.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями.