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Зеленський призначив заступника Резнікова послом в Індії

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 13:29
Зеленський призначив заступника Резнікова послом в Індії Фото: Олександр Поліщук (facebook.com.Kostiantyn_Zolotarevsky)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поліщука надзвичайним і повноважним послом в Республіці Індія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Іншим указом Зеленський призначив посла України в Республіці Перу Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом.

Олександр Поліщук

Генерал-майор запасу Олександр Поліщук народився у 1963 році. З жовтня 2019 року на посаді заступника міністра оборони України. Голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (з грудня 2019 року).

Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський призначив заступником міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії. З 2014 по 2022 рік Мельник був послом України у Німеччині та прославився своїми різкими заявами.

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Володимир Зеленський Індія
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