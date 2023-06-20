Зеленський призначив заступника Резнікова послом в Індії
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поліщука надзвичайним і повноважним послом в Республіці Індія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Іншим указом Зеленський призначив посла України в Республіці Перу Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом.
Олександр Поліщук
Генерал-майор запасу Олександр Поліщук народився у 1963 році. З жовтня 2019 року на посаді заступника міністра оборони України. Голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (з грудня 2019 року).
Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський призначив заступником міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії. З 2014 по 2022 рік Мельник був послом України у Німеччині та прославився своїми різкими заявами.