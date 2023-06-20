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Зеленский назначил заместителя Резникова послом в Индии

Новина українською →
Украина, Вторник 20 июня 2023 13:29
Зеленский назначил заместителя Резникова послом в Индии Фото: Александр Полищук (facebook.com.Kostiantyn_Zolotarevsky)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Полищука чрезвычайным и полномочным послом в Республике Индия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

Другим указом Зеленский назначил посла Украины в Республике Перу Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству.

Александр Полищук

Генерал-майор запаса Александр Полищук родился в 1963 году. С октября 2019 года в должности заместителя министра обороны Украины. Председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (с декабря 2019 года).

Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом Украины в Бразилии. С 2014 по 2022 год Мельник был послом Украины в Германии и прославился своими резкими заявлениями.

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Владимир Зеленский Индия
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